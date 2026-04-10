Un bosco trasformato in una cava

Un bosco è stato trasformato in una cava senza aver ricevuto le necessarie autorizzazioni. Gli scavi sono stati effettuati ben oltre i limiti stabiliti dalla legge. La situazione è stata scoperta durante un sopralluogo delle autorità, che hanno rilevato l'assenza di permessi e l'eccesso di escavazioni nel sito. La proprietà, al momento, non ha presentato documentazione ufficiale che giustifichi le attività svolte.

senza che vi fosse alcuna autorizzazione, e scavi ben oltre il limite consentito. A riprova, le foto aeree, che mostrano una montagna squarciata. È quanto nelle scorse ore hanno scoperto i carabinieri forestali a Ossimo, in un sito estrattivo di calcare e carbonati. Le ispezioni dei militari hanno fatto emergere più profili di irregolarità, sia quantitative sia qualitative, con il risultato di un verbale molto salato notificato ai titolari, consistente in una multa pari a un milione e mezzo di euro. Stando all’accusa il bacino estrattivo in questione veniva amministrato in totale difformità rispetto ai provvedimenti rilasciati dagli enti competenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Un bosco trasformato in una cava Bosco di 300 metri quadri trasformato in una cava: ditta multata per 1,5 milioni di euroA Ossimo, in Valcamonica, i Carabinieri Forestali di Brescia hanno scoperto una gestione irregolare di un sito estrattivo di calcare e carbonati. Un ventilatore, una lampada a gas e rifiuti vari: il bosco trasformato in discaricaUn ventilatore, una lampada a gas, un copertone di una ruota e rifiuti di vario genere raccolti in 15 grandi sacchi. Snowdonia Storm Walk, Soaked and smiling Temi più discussi: Un bosco trasformato in una cava; L’aeroporto di Bologna è il primo nel mondo con un bosco certificato; Bosco di 300 metri quadri trasformato in una cava: ditta multata per 1,5 milioni di euro; Forestami compie un anno e restituisce alla comunità il primo bosco. Un bosco trasformato in una cavaUn bosco trasformato in una cava senza che vi fosse alcuna autorizzazione, e scavi ben oltre il limite consentito. ilgiorno.it Parco della memoria trasformato in una discarica a cielo apertoBottiglie vuote, lattine abbandonate e una tavolata trasformata in discarica improvvisata. Il giorno di Pasquetta riaccende i riflettori su ... msn.com Hanno scavato 80mila metri cubi oltre i limiti e trasformato senza permesso 300 metri quadrati di bosco. Ai gestori della cava di Ossimo i forestali staccano una multa da un milione e mezzo - facebook.com facebook