Non c’è il coraggio di chiudere Cava Fornace

Enrico Ghiselli non si arrende: chiede di chiudere subito Cava Fornace. L’assessore si è presentato a Firenze, dove si è svolta l’audizione in Regione, e ha ribadito che non ci sono più scuse per non agire. La questione della discarica resta calda e Ghiselli insiste: bisogna fare presto, senza tergiversare.

"Non c'è il coraggio di sostenere l'immediata chiusura di Cava Fornace ". Sul piede di guerra il consigliere Enrico Ghiselli che ha partecipato a Firenze all'audizione del Comitato presso la IV Commissione Regionale all'Ambiente presieduta dall'ex sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti, sull'annosa questione della discarica di Cava Fornace. La convocazione era stata indirizzata al Comitato, ai sindaci e assessori all'ambiente di Montignoso, Pietrasanta, Forte dei Marmi, Seravezza, Massa, Carrara che avevano convenuto sulla richiesta di chiusura della discarica. Ma poi avrebbe invece prevalso la scelta di un "percorso graduale".

