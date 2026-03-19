Nelle prime ore del mattino, sulla superstrada tra Santa Croce e San Miniato, sono stati trovati detriti che hanno causato danni a un'auto. Il tratto, che era stato chiuso temporaneamente per lavori notturni, è stato riaperto poco prima dell'incidente. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta. La strada è stata immediatamente chiusa per permettere la rimozione dei detriti.

SANTA CROCE SULL’ARNO – Detriti in superstrada tra Santa Croce e San Miniato nelle prime ore della mattina, subito dopo la riapertura del tratto in direzione Firenze interessato da lavori notturni. Intorno alle 6,30 un automobilista ha segnalato un episodio che ha causato danni alla propria vettura. Secondo quanto riferito, il conducente stava percorrendo la strada quando si è trovato improvvisamente investito da materiale proveniente da un mezzo pesante che lo precedeva. “Un camion davanti a me ha sollevato o perso una quantità allarmante di detriti, presumo ghiaia o simili – ha spiegato – Oltre a una nube di polvere che mi sono ritrovato sul parabrezza e sul tetto in vetro dell’auto”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Detriti sulla FiPiLi, auto danneggiata tra Santa Croce e San Miniato

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