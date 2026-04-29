Festa di Primavera | al Parco Recillo tre giorni di eventi per grandi e piccini

Dal 1° al 3 maggio, al Parco Recillo tra Scauri e Marina di Minturno si svolgerà la prima edizione della Festa di Primavera. L'evento prevede tre giorni di iniziative rivolte a tutte le età, tra musica, attività all'aperto, spazi dedicati ai bambini e momenti di socializzazione. La manifestazione si svolgerà in un'area verde e sul lungomare, offrendo l'opportunità di vivere giornate all'aperto tra mare e natura.

Belle giornate, luoghi di incontro, mare e verde da godere, musica e tante iniziative per tutte le età: questo quello che proporrà la prima edizione della Festa di Primavera che si terrà al Parco Recillo posto sul lungomare tra Scauri e Marina di Minturno dal 1° al 3 maggio.Tre giorni durante i.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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