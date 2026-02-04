Festa di maschere a Varese | tradizione e divertimento per grandi e piccini al parco della città

Domenica pomeriggio il parco di Valle Olona si è riempito di maschere, musica e allegria. L’oratorio di via Mori si è trasformato in un teatro di colori, risate e coriandoli, attirando grandi e piccini. La tradizione della festa di maschere ha portato in strada un pomeriggio di divertimento semplice e spontaneo.

Domenica 8 febbraio, dalle 16 in poi, l'oratorio di Valle Olona, in via Mori a Varese, si è trasformato in un teatro di colori, risate e maschere che danzavano al ritmo di coriandoli e musica improvvisata. Una folla di bambini, genitori, nonni e curiosi ha preso d'assalto gli spazi aperti dell'edificio parrocchiale per partecipare alla prima grande manifestazione ufficiale degli Amici dell'Asilo di Valle Olona, un'associazione nata ufficialmente a fine 2025 con l'obiettivo di rafforzare il legame tra la comunità locale e la scuola dell'infanzia paritaria Giuseppina, Achille e Fernanda Cattaneo, un istituto storico che da oltre ottant'anni accoglie i più piccoli di Valle Olona.

