San Valentino e Carnevale al centro commerciale AppiAnticA | eventi gratuiti per grandi e piccini

Il centro commerciale AppiAnticA organizza eventi gratuiti per San Valentino e Carnevale, attirando famiglie e visitatori di tutte le età. La festa di San Valentino si svolge con laboratori creativi per i bambini e offerte speciali nei negozi, mentre il Carnevale porta sfilate di maschere e giochi tradizionali. La scelta di proporre attività aperte a tutti nasce dalla voglia di rendere più vivaci le giornate presso il centro commerciale.

BRINDISI - Il Centro commerciale AppiAnticA celebra insieme San Valentino e il Carnevale con un ricco calendario di iniziative dedicate a tutta la famiglia. Eventi gratuiti animeranno la galleria, trasformandola in uno spazio di incontro e divertimento, tra musica romantica, spettacoli e momenti di festa. Il primo appuntamento è in programma sabato 14 febbraio, giornata dedicata all’amore. A partire dalle ore 17, il pubblico potrà incontrare una speciale mascotte che, accompagnata dalle suggestive note di un violino, contribuirà a creare un’atmosfera romantica e raffinata. A seguire, spazio ai più piccoli con il Veglioncino di Carnevale e il caratteristico trenino, per regalare momenti di allegria e spensieratezza.🔗 Leggi su Brindisireport.it

