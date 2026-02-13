San Valentino e Carnevale al centro commerciale AppiAnticA | eventi gratuiti per grandi e piccini

Da brindisireport.it 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centro commerciale AppiAnticA organizza eventi gratuiti per San Valentino e Carnevale, attirando famiglie e visitatori di tutte le età. La festa di San Valentino si svolge con laboratori creativi per i bambini e offerte speciali nei negozi, mentre il Carnevale porta sfilate di maschere e giochi tradizionali. La scelta di proporre attività aperte a tutti nasce dalla voglia di rendere più vivaci le giornate presso il centro commerciale.

BRINDISI - Il Centro commerciale AppiAnticA celebra insieme San Valentino e il Carnevale con un ricco calendario di iniziative dedicate a tutta la famiglia. Eventi gratuiti animeranno la galleria, trasformandola in uno spazio di incontro e divertimento, tra musica romantica, spettacoli e momenti di festa. Il primo appuntamento è in programma sabato 14 febbraio, giornata dedicata all’amore. A partire dalle ore 17, il pubblico potrà incontrare una speciale mascotte che, accompagnata dalle suggestive note di un violino, contribuirà a creare un’atmosfera romantica e raffinata. A seguire, spazio ai più piccoli con il Veglioncino di Carnevale e il caratteristico trenino, per regalare momenti di allegria e spensieratezza.🔗 Leggi su Brindisireport.itImmagine generica

Approfondimenti su san valentino

Natale al centro commerciale AppiAnticA: il programma per il fine settimana

Natale al Circeo: un mese di eventi per grandi e piccini

Ultime notizie su san valentino

Argomenti discussi: San Valentino e Carnevale a Palazzo; Maschere, balli e dolci nel weekend di San Valentino e Carnevale a Cremona; Weekend di Carnevale e San Valentino 2026 a Napoli: tanti eventi da non perdere; San Valentino e il Carnevale si festeggiano al Castello di Santa Severa.

San Valentino, sagre e Carnevale: cosa fare a Padova e provincia nel weekendUn fine settimana ricchissimo tra città e provincia quello da venerdì 13 a domenica 15 febbraio 2026. San Valentino accende il sabato con concerti e cene romantiche, mentre sagre, feste tradizionali e ... padovaoggi.it

San Valentino e Carnevale, un lungo weekend di festa a Le Gru tra amore e maschereDal 14 al 17 febbraio, il Mall Le Gru si trasforma in un grande palcoscenico dove l'amore di San Valentino incontra l'allegria del Carnevale. Quattro giorni di eventi gratuiti, giochi e ospiti ... torinotoday.it