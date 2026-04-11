A Palomar il finissage di Intrecci tra fotografia e memoria della transumanza

A Palomar si conclude la mostra “Intrecci”, che unisce fotografie e ricordi della transumanza. L’esposizione ha raccolto immagini e storie legate a questa tradizione, offrendo uno sguardo sulle pratiche e i paesaggi associati a questa attività storica. L’evento, che si è tenuto fino a oggi, ha coinvolto visitatori interessati a conoscere aspetti culturali e storici di questa parte del patrimonio locale.

Arezzo, 11 aprile 2026 – . Venerdì 17 aprile alle 17,30 un pomeriggio tra immagini, racconto e tradizione con il fotografo sangiovannese Mario Lanini. Prosegue il calendario di aprile de “Le piazze del sapere”, la rassegna promossa dal Comune di San Giovanni Valdarno in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e Unicoop Firenze – sezione soci Coop di San Giovanni Valdarno. Venerdì 17 aprile alle 17,30, nella sala Sassoli di Palomar Casa della Cultura, è in programma il finissage della mostra fotografica “Intrecci” di Mario Lanini, un appuntamento che unisce fotografia, racconto e testimonianza diretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Palomar il finissage di “Intrecci” tra fotografia e memoria della transumanza Leggi anche: Arte tra fotografia e disegno: al negozio di ottica della Cava il finissage della mostra "Occhioladro. 'Fotodisegni" Pastorizia, un mestiere per giovani: sabato 21 marzo a Palomar la mostra fotografica “Intrecci”Arezzo, 18 marzo 2026 – Pastorizia, un mestiere per giovani: sabato 21 marzo a Palomar – Casa della cultura l’inaugurazione della mostra fotografica...