È iniziata ieri a Bagnacavallo la 48esima Festa della Cooperazione, organizzata da Confcooperative Romagna-Estense e dalle cooperative del territorio. La manifestazione si concentra quest'anno sul tema “Abitare e lavoro”, con eventi e incontri dedicati a queste tematiche. La festa coinvolge numerose cooperative locali e si svolge in diverse aree della città, attirando partecipanti da tutta la regione.

Ha preso il via ieri la 48esima Festa della Cooperazione, promossa a Bagnacavallo da Confcooperative Romagna-Estense e dalle cooperative associate. Dopo il taglio del nastro e il convegno dedicato al futuro della frutticoltura in programma alle 18 e alle 18.30, il programma continua oggi pomeriggio alle 16 con l’approfondimento dal titolo ‘Abitare e lavoro, il ruolo dell’ economia sociale nei percorsi per l’autonomia delle persone’, durante il quale si parlerà in maniera trasversale di inserimento lavorativo e delle problematiche legate al tema della casa. L’iniziativa si terrà nello stabilimento di Agrintesa di via Boncellino. Dopo i saluti...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Temi più discussi: A Bagnacavallo torna la festa della Cooperazione; Festa della Cooperazione, oggi si parla di ‘Abitare e lavoro’; A Bagnacavallo torna la Festa della Cooperazione dal 28 aprile al 5 maggio; Chiusi per scelta il 25 aprile e l'1 maggio l'Ipercoop di San Giovanni e la Coop di Montesilvano.

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Venerdì 1 Maggio 2026 dalle ore 9.30 Ch. 14 Andranno in onda l’anteprima e la Santa Messa in diretta dallo stabilimento Agrintesa di Bagnacavallo (RA), in occasione della 48ª Festa della Cooperazione. - facebook.com facebook