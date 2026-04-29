Da domani a sabato, piazza Aldo Moro a Capannori ospiterà la Festa del Lavoro, un evento gratuito dedicato alla musica e alla socializzazione. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione locale con il supporto della Regione Toscana e in collaborazione con LEG - Live Emotion Group, prevede tre giorni di manifestazioni che coinvolgeranno diverse realtà del territorio. La piazza si trasformerà nel punto centrale delle attività, con spettacoli e momenti di condivisione.

Festa del Lavoro a Capannori all’insegna di musica e condivisione. Per tre giorni da domani a sabato, piazza Aldo Moro sarà il cuore degli eventi gratuiti, promossi dall’amministrazione Del Chiaro, con il sostegno della Regione Toscana e la collaborazione di LEG - Live Emotion Group. "Sulla scia del successo della scorsa edizione abbiamo scelto di promuovere tre giorni di eventi – afferma l’assessora alla cultura e alle politiche giovanili, Claudia Berti- per offrire più e diversificate occasioni di divertimento e incontro, con un programma rivolto a tutti". A dare il "la" domani dalle 19,30 il contest Premio Lele Panigada 3a edizione-Talenti in scena’ promosso dal Comune e presentato da EnriCosaDici, con la partecipazione dei sei finalisti: STR, Corra31, Safyre, Nozzafro, Aidos, Ore di Sole.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Festa del Lavoro a tutta musica in piazza Moro

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