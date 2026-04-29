Festa del Battilano visite e laboratori | gli eventi al museo della Lana di Stia

Al Museo dell’Arte della Lana di Stia si svolge una serie di eventi dedicati alla tradizione e alla cultura locale. Durante la festa del Battilano, sono previste visite guidate e laboratori aperti al pubblico. Le attività coinvolgono adulti e bambini, offrendo l’opportunità di conoscere tecniche artigianali legate alla lavorazione della lana. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza scopo di lucro.

Tradizione, cultura e creatività unite in un ciclo di iniziative al Museo dell’Arte della Lana di Stia. Tra venerdì 1 e sabato 9 maggio sono in programma tre appuntamenti che offriranno a visitatori di ogni età l’opportunità di scoprire e di vivere attivamente uno dei più significativi esempi di.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Il maggio del Museo dell’Arte della Lana prende il via tra feste, visite e laboratoriArezzo, 29 aprile 2026 – Tradizione, cultura e creatività unite in un ciclo di iniziative al Museo dell’Arte della Lana di Stia. Weekend al museo tra laboratori e visite alla scoperta dei percorsiArriva "Weekend al Museo", laboratori creativi gratuiti per bambine, bambini e famiglie nei musei civici di Colle.