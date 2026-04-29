Ferrari Purosangue Handling Speciale il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivo

Ferrari ha annunciato l’introduzione di una nuova configurazione chiamata Handling Speciale, disponibile su richiesta per il modello Purosangue. Questo aggiornamento mira a rendere il SUV del Cavallino più sportivo, migliorando le caratteristiche di guida e le performance. La versione si distingue per alcune modifiche tecniche che puntano a ottimizzare la maneggevolezza e la risposta in strada. La Purosangue con Handling Speciale sarà accessibile a chi desidera un’esperienza di guida ancora più sportiva.

Ferrari alza ulteriormente l’asticella della sportività della sua prima quattro porte e quattro posti con la nuova configurazione Handling Speciale, disponibile su richiesta per la Purosangue. Un pacchetto sviluppato per rendere ancora più coinvolgente la guida, intervenendo su assetto, trasmissione e risposta generale della vettura, senza snaturarne l’anima versatile che l’ha resa un unicum nel panorama delle sportive di lusso. Assetto più preciso e risposta più diretta. Il cuore della configurazione Handling Speciale è rappresentato da una nuova calibrazione delle sospensioni attive Ferrari, progettata per ridurre del 10% i movimenti della scocca e restituire una sensazione di maggiore compattezza.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivo The 2026 Ferrari Purosangue is The Most EXPENSIVE SUV In The World! Notizie correlate Ferrari Purosangue, arriva la Handling Speciale. Più sport, stessa anima – FOTO‹ › 1 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 2 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 3 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 4 /... Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evolutoBYD presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei... Aggiornamenti e contenuti dedicati La Ferrari Purosangue diventa ancora più coinvolgente col pacchetto Handling Speciale - VIDEOFerrari presenta il pacchetto opzionale Handling Speciale dedicato alla Purosangue. Si tratta della prima evoluzione della V12 italiana da 725 CV, pensata per chi cerca un coinvolgimento di guida anco ... quattroruote.it Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivoSospensioni ricalibrate, cambiata più rapida e sound esaltato: la nuova configurazione opzionale spinge la Purosangue verso un comportamento ancora più dinamico senza rinunciare alla versatilità ... ilgiornale.it