La casa automobilistica cinese BYD ha svelato la nuova ATTO 3 EVO, un SUV sportivo che punta a conquistare il mercato con un’offerta più completa. L’obiettivo è rispondere alle esigenze dei clienti, migliorando il powertrain, l’architettura e le funzionalità di bordo. La vettura si presenta come un modello più evoluto, pronto a sfidare la concorrenza con un design sportivo e caratteristiche tecniche aggiornate.

BYD presenta ATTO 3 EVO, il SUV sportivo che nasce con un obiettivo preciso: offrire un prodotto più completo e più vicino alle esigenze reali dei clienti, grazie a un pacchetto che coinvolge powertrain, architettura, efficienza e funzionalità di bordo. Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato: ATTO 3 EVO dimostra quanto rapidamente BYD sia in grado di evolvere. Abbiamo concentrato le nostre innovazioni e le tecnologie più recenti in un modello che sarà apprezzato in tutta Europa. Il risultato è una proposta di riferimento: potente, efficiente e ricca di funzionalità utili. Non è solo un’auto, è una BYD! ATTO 3 EVO sfrutta l’ultima evoluzione della e-Platform 3. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Auto, BYD presenta la nuova ATTO 3 EVO: Suv sportivo ancora più evoluto

Approfondimenti su BYD ATTO3EVO

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

2026 BYD Atto 3 Review – Stunning Design and Powerful Range!

Ultime notizie su BYD ATTO3EVO

Argomenti discussi: Le auto elettriche BYD si ricaricheranno in 5 minuti (a 1.500 kW); Auto, Byd fa causa agli Usa sui dazi. E svolta sulle batterie: sviluppa quelle al sodio con vita più lunga; Stella Li (Byd): auto cinesi ma con design italiano. I dazi non ci fermeranno; BYD sfida l’Europa: Siamo avanti di un lustro sull’auto elettrica.

BYD: La nostra campagna? Può piacere, non piacere, ma fa discutereAlla presentazione della nuova BYD Atto 3 Evo, Alfredo Altavilla difende la comunicazione del marchio sull’uscita della controversa campagna Purification: Il linguaggio diretto colpisce e genera co ... automoto.it

Le nuove batterie al sodio BYD puntano a rivoluzionare le auto elettriche economicheLa Casa ha rivelato che la tempistica per la produzione di massa dei nuovi accumulatori sarà determinata dalla domanda del mercato ... quattroruote.it

Skoda presenta Epiq, SUV compatto elettrico dal design innovativo e tre varianti, con autonomia fino a 430 km e ampio bagagliaio. https://auto.everyeye.it/notizie/svelata-koda-epiq-super-compatta-430-km-autonomia-858486.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook

Valerio Alfonzetti ci presenta il nuovo numero di Cortina Auto! Tiny Cars presente! #tinycars #cortinaauto #corrina #auto #car x.com