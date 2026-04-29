È stata annunciata una nuova versione della Ferrari Purosangue denominata Handling Speciale. Questa versione introduce miglioramenti specifici per l’aspetto della guida sportiva, mantenendo l’identità originale del modello. Le immagini ufficiali mostrano dettagli estetici e tecnici dedicati a potenziare le prestazioni, senza modificare l’aspetto complessivo del veicolo. La presentazione ufficiale ha reso note le caratteristiche principali della nuova versione, pronta a essere inserita nel catalogo del marchio.

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© Ilfattoquotidiano.it - Ferrari Purosangue, arriva la Handling Speciale. Più sport, stessa anima – FOTO

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