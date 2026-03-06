Enzo Ferrari – Giorgio Porrà racconta il mito della Ferrari su Sky Sport e NOW

Da digital-news.it 6 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgio Porrà ripercorre la vita di Enzo Ferrari, il fondatore della casa automobilistica Ferrari. La narrazione si concentra sulla figura di Ferrari e sulla creazione delle auto sportive che portano il suo nome. La puntata viene trasmessa su Sky Sport e NOW, offrendo uno sguardo dettagliato sulla storia del celebre imprenditore e innovatore del settore automobilistico.

Giorgio Porrà racconta Enzo Ferrari, il Signore delle “Rosse” che ha messo il motore ai sogni e ha trasformato il Novecento nel suo personale autodromo.A questo eroe italiano è dedicatala nuova puntata de “L’Uomo della Domenica-Discorso su due piedi”, in onda da venerdì 6 marzo, alle 19.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e anche on demand. Un ritratto in chiaroscuro che intreccia trionfi e cadute, visione industriale e fragilità intime.. su Digital-News.it Giorgio Porrà racconta Enzo Ferrari, il Signore delle “Rosse” che ha messo il motore ai sogni e ha trasformato il Novecento nel suo personale autodromo.A questo eroe italiano è dedicatala nuova puntata de “L’Uomo della Domenica-Discorso su due piedi”, in onda da venerdì 6 marzo, alle 19. 🔗 Leggi su Digital-news.it

enzo ferrari 8211 giorgio porr224 racconta il mito della ferrari su sky sport e now
© Digital-news.it - Enzo Ferrari – Giorgio Porrà racconta il mito della Ferrari su Sky Sport e NOW

“1996, L’anno di Del Piero”: il mito della Juventus si racconta su Sky Sport e NOWCi sono stagioni che non appartengono solo alla storia dello sport, ma diventano memoria collettiva.

Ferrari SF-26, il grande giorno: Sky racconta in diretta la nascita della nuova RossaDomani, venerdì 23 gennaio, presentazione ufficiale della monoposto 2026 nella Casa dello Sport di Sky: live dalle 11 tra studio, analisi e shakedown...

Tutto quello che riguarda Enzo Ferrari.

Discussioni sull' argomento L'Uomo della Domenica, Enzo Ferrari; Enzo Ferrari: l’uomo, la Rossa, il mito.

enzo ferrari enzo ferrari giorgio porràDa stasera su Sky Enzo Ferrari, l’uomo, la rossa, il mitoGiorgio Porrà racconta Enzo Ferrari, il Signore delle Rosse che ha messo il motore ai sogni e ha trasformato il ... motorinolimits.com

Giorgio Porrà racconta Enzo Ferrari su Sky Sport: venerdì 6 marzo il nuovo episodio de L’Uomo della DomenicaIl Signore delle Rosse protagonista della nuova puntata del programma in onda alle 19.30 su Sky Sport Uno, in streaming su NOW e on demand. Tra le voci di Leo T ... sportface.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.