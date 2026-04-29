Ferrari Purosangue ancora più sportiva con la configurazione Handling Speciale

La Ferrari Purosangue presenta una nuova versione con la configurazione Handling Speciale, che mira a rendere il veicolo ancora più sportivo. Questa modifica si concentra sull'assetto e sulla dinamica di guida, per migliorare le prestazioni su strada. La vettura mantiene le caratteristiche di base, ma con questa configurazione si intende accentuare l’aggressività e la precisione durante la guida. La versione sarà disponibile per il modello a quattro porte del marchio.

Ancora più sportiva, ma senza rinunciare alla versatilità quotidiana. Debutta con questi presupposti la nuova configurazione Handling Speciale sulla Ferrari Purosangue, prima quattro porte e quattro posti della Casa di Maranello. Disponibile su richiesta, questa configurazione non stravolge l'anima di un modello nato per essere utilizzato in ogni contesto, ma offre ai clienti che lo desiderano un'estremizzazione del suo carattere più sportivo. Sulla Ferrari Purosangue Handling Speciale gli interventi principali hanno infatti riguardato la calibrazione delle sospensioni attive, modificata per aumentare la sensazione di controllo nelle curve in sequenza, e le logiche di cambiata.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ferrari Purosangue, ancora più sportiva con la configurazione Handling Speciale Ferrari, una Purosangue ancora più...Speciale! Notizie correlate Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivoFerrari alza ulteriormente l’asticella della sportività della sua prima quattro porte e quattro posti con la nuova configurazione Handling Speciale,... Ferrari Purosangue, arriva la Handling Speciale. Più sport, stessa anima – FOTO‹ › 1 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 2 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 3 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 4 /... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Ferrari, Luce sul prezzo della prima elettrica: 550mila euro; Svelato il prezzo della Ferrari Luce? Bloomberg: 'Sarà il SUV più caro di tutti i tempi'; Ferrari alza il prezzo nell’era elettrica: il SUV Luce sarà il più caro di sempre; Mercedes Classe C elettrica ridefinisce il segmento: le caratteristiche. La nuova configurazione della quattro porte del Cavallino punta a estremizzarne il carattere sportivo. I principali interventi riguardano sospensioni, cambi marcia e soundLa nuova configurazione della quattro porte del Cavallino punta a estremizzarne il carattere sportivo. I principali interventi riguardano sospensioni, cambi marcia e sound ... gazzetta.it La Ferrari Purosangue diventa ancora più coinvolgente col pacchetto Handling Speciale - VIDEOFerrari presenta il pacchetto opzionale Handling Speciale dedicato alla Purosangue. Si tratta della prima evoluzione della V12 italiana da 725 CV, pensata per chi cerca un coinvolgimento di guida anco ... quattroruote.it Ferrari Purosangue: arriva la versione Handling Speciale Guarda il Video - facebook.com facebook