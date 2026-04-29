Ferrari presenta la Purosangue Handling Speciale

Ferrari ha annunciato l'introduzione di una nuova versione della Purosangue chiamata Handling Speciale. Questa configurazione, disponibile per il modello, si concentra su miglioramenti nelle prestazioni e nella maneggevolezza. La casa automobilistica ha confermato che la versione sarà parte dell’offerta ufficiale, senza fornire dettagli specifici sui cambiamenti tecnici o sui tempi di commercializzazione. La presentazione avviene pochi mesi dopo l’annuncio della gamma Purosangue.

(Adnkronos) – Ferrari amplia l’offerta della Ferrari Purosangue con la nuova configurazione Handling Speciale, si tratta di un allestimento disponibile su richiesta pensato per accentuare ulteriormente il carattere dinamico della prima quattro porte e quattro posti nella storia della Casa di Maranello. Dal punto di vista tecnico, la principale novità riguarda la ricalibrazione delle sospensioni attive, sviluppata per ridurre del 10% i movimenti della scocca e rendere la vettura più compatta e precisa nei cambi di direzione. Aggiornate anche le logiche del cambio, con tempi di risposta più veloci e passaggi di marcia più incisivi soprattutto nelle modalità Race ed ESC-Off del Manettino.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Ora la Ferrari PUROSANGUE è ancora più CATTIVA: la HANDLING SPECIALE Notizie correlate Ferrari Purosangue, arriva la Handling Speciale. Più sport, stessa anima – FOTO‹ › 1 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 2 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 3 / 7 Ferrari Purosangue Handling Speciale ‹ › 4 /... Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivoFerrari alza ulteriormente l’asticella della sportività della sua prima quattro porte e quattro posti con la nuova configurazione Handling Speciale,... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Video Ferrari Purosangue Handling Speciale di aprile 2026. La Ferrari Purosangue diventa ancora più coinvolgente col pacchetto Handling Speciale - VIDEOFerrari presenta il pacchetto opzionale Handling Speciale dedicato alla Purosangue. Si tratta della prima evoluzione della V12 italiana da 725 CV, pensata per chi cerca un coinvolgimento di guida anco ... quattroruote.it Ferrari Purosangue Handling Speciale, il SUV del Cavallino diventa ancora più sportivoSospensioni ricalibrate, cambiata più rapida e sound esaltato: la nuova configurazione opzionale spinge la Purosangue verso un comportamento ancora più dinamico senza rinunciare alla versatilità ... ilgiornale.it