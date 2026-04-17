Sabato 18 aprile alle 21.30, il Jazz Club di Ferrara ospiterà un concerto del Ralph Alessi Quartet. Il gruppo presenterà il suo ultimo album, portando sul palco uno dei trombettisti più noti nel panorama jazz internazionale. La serata si svolgerà nel quartiere Torrione, attirando appassionati e appassionate di musica dal vivo. L’evento rappresenta un’occasione per ascoltare un nome di rilievo nel mondo del jazz.

Il Jazz Club di Ferrara ospiterà sabato 18 aprile alle ore 21.30 il concerto del Ralph Alessi Quartet, un appuntamento che porterà sul palco ferrarese l’ultimo lavoro di uno dei trombettisti più influenti a livello globale. Alessi, caratterizzato da una tecnica derivante dalla formazione classica e da una carriera quarantennale trascorsa tra la didattica e le scene jazzistiche di New York, si presenterà con un ensemble composto da Matt Mitchell, John Hebert e Ches Smith. L’impatto della musica contemporanea sul tessuto culturale locale. L’arrivo di un musicista del calibro di Alessi al Torrione non rappresenta solo un evento musicale, ma un segnale per l’offerta culturale dell’area emiliano-romagnola.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara si accende col Jazz: il mito di Ralph Alessi al Torrione

Notizie correlate

Leggi anche: 'Ralph Alessi Quartet', concerto di jazz con un trombettista di fama internazionale

Leggi anche: Duane al Torrione, una famiglia in jazz