Questa mattina a Cento si è svolta la seconda sfilata del Carnevale d’Europa. Jake La Furia ha acceso la piazza con il suo spettacolo, attirando l’attenzione di migliaia di persone. La manifestazione si sta confermando come uno degli eventi più vivaci e colorati della regione.

E’ Jake La Furia oggi a infiammare il Cento Carnevale d’Europa firmato Manservisi, super ospite della seconda sfilata che alza ulteriormente l’asticella di una manifestazione già ricca di colori, energia e spettacolo. Un nome che ha fatto e continua a fare la storia della musica italiana, figura iconica del rap italiano, fondatore e anima dei Club Dogo, che hanno segnato un’epoca e influenzato intere generazioni. Con una carriera solida, credibile e sempre attuale, Jake è riuscito negli anni a reinventarsi senza mai perdere la propria identità artistica e negli ultimi tempi è diventato familiare anche al pubblico televisivo grazie alla partecipazione come giudice a X Factor, tra competenza e schiettezza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Seconda sfilata, si accende la gara dei carri

