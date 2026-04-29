Il 29 aprile 2026, presso la Questura di Fermo, si è svolto un tavolo tecnico tra rappresentanti delle forze dell'ordine e professionisti legali. L'incontro ha riguardato l'implementazione di una nuova rete di misure contro la violenza, con particolare attenzione all'uso dell’ammonimento come strumento di prevenzione. Questa iniziativa si inserisce in un progetto di rafforzamento delle azioni di tutela delle vittime.

? Cosa sapere Questura di Fermo, 29 aprile 2026: tavolo tecnico tra forze dell'ordine e professionisti legali.. Nuovo protocollo d'intesa per potenziare l'ammonimento del Questore contro la violenza domestica.. Mercoledì 29 aprile 2026, la sala riunioni della Questura di Fermo ha ospitato un tavolo tecnico decisivo per coordinare le risposte istituzionali contro la violenza domestica e di genere. L’incontro, avvenuto durante la giornata odierna, ha riunito un gruppo eterogeneo di professionisti impegnati nel contrasto alle aggressioni nelle mura domestiche. Al centro del confronto si è posto il protocollo d’intesa già siglato tra le parti, nato con lo scopo preciso di promuovere una formazione incrociata tra i diversi settori coinvolti nella tutela delle persone vulnerabili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo, nuova rete contro la violenza: l’ammonimento è uno scudo

Notizie correlate

Nuova rete a Reggio: formazione specialistica contro la violenzaL’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS lancia a Reggio Calabria il progetto FORMA D, un’iniziativa volta a individuare e contrastare le...

Vescovi calabresi contro gli USA: scudo fermo per il PapaI vescovi della Calabria hanno manifestato ferma vicinanza a Papa Leone XIV, reagendo alle intimidazioni inviate dal presidente degli Stati Uniti.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Punto fermo! Il classe 2000 archivia la pratica contro l'ultima della classe e sigilla la salvezza; Arrestato a Dubai il presunto capo del cartello criminale irlandese Daniel Kinahan; Igea Virtus - Messina: la diretta della partita; Sciopero autotrasportatori fino al 25 aprile: sospeso il blocco.

Comunali Fermo, Malvatani: «Soli al ballottaggio». E arrivano Bonaccini e Bersani. Presentate le liste al GirfalcoFERMO «Ho una squadra, abbiamo valori, noi siamo il centro sinistra contro tre centrodestra». Angelica Malvatani, candidata sindaca del campo largo, ieri ha presentato la squadra ... corriereadriatico.it

Centrosinistra a Fermo, 'fango unica arma contro la nostra candidata'(ANSA) - FERMO, 27 APR - Foto di gruppo, la carica per un mese di campagna elettorale, fino all'apertura delle urne il prossimo 24 maggio, e le critiche alla candidata a sindaco di Fermo, Angelica Mal ... msn.com

Londra, due persone accoltellate nel quartiere ebraico: un fermo - facebook.com facebook

Sconcerto nel Ghetto dopo il fermo di Bondi: “Ma come Sei ebreo, così rovini tutto” x.com