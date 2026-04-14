Vescovi calabresi contro gli USA | scudo fermo per il Papa

I vescovi della Calabria hanno espresso pubblicamente il loro sostegno a Papa Leone XIV, rispondendo alle minacce inviate dal presidente degli Stati Uniti. La presa di posizione si è verificata in un momento di tensione tra le istituzioni religiose e le autorità statunitensi, senza ulteriori dettagli sulle intimidazioni o sui contenuti delle comunicazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione della regione e delle comunità ecclesiastiche locali.

I vescovi della Calabria hanno manifestato ferma vicinanza a Papa Leone XIV, reagendo alle intimidazioni inviate dal presidente degli Stati Uniti. Durante la sessione primaverile della conferenza episcopale, i prelati calabresi hanno espresso il proprio sostegno al Pontefice, denunciando come le dichiarazioni del leader americano colpiscono la dignità della persona e mancano di rispetto al suo alto ministero, oltre a offendere i sentimenti dei fedeli cattolici. Difesa del dialogo e della verità. La nota pubblicata dai rappresentanti della chiesa locale sottolinea un legame di affetto filiale con il Santo Padre in questo periodo storico caratterizzato da oscurità e confusione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vescovi calabresi contro gli USA: scudo fermo per il Papa Solidarietà a Papa Leone, i vescovi calabresi fanno sentire la loro voce "in difesa del valore della pace"I vescovi della Calabria, riuniti nella sessione primaverile della conferenza episcopale, esprimono vicinanza e piena solidarietà a Papa Leone XIV in... Iran, scudo costiero contro gli USA: schierate le forze specialiLe forze speciali della Marina iraniana sono state schierate lungo la fascia costiera meridionale del Paese per prevenire possibili infiltrazioni...