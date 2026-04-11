Nuova rete a Reggio | formazione specialistica contro la violenza

A Reggio Calabria, un’associazione locale ha avviato un nuovo progetto chiamato FORMA D, focalizzato sulla formazione specializzata per affrontare le violenze di genere rivolte alle donne con disabilità. L’iniziativa si propone di identificare e combattere le forme di violenza che colpiscono questa categoria, attraverso percorsi di formazione e sensibilizzazione. La rete mira a favorire un intervento più efficace e mirato sul territorio.

L’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni ETS lancia a Reggio Calabria il progetto FORMA D, un’iniziativa volta a individuare e contrastare le violenze di genere che colpiscono le donne con disabilità. Il piano si avvale del supporto finanziario della Regione Calabria attraverso i fondi destinati alle politiche per i diritti e la parità, secondo quanto previsto dal DPCM 28112024 (Annualità 2024 – Riparto Tabella 2 – CAP 496). L’obiettivo centrale è potenziare la capacità di risposta del territorio, puntando su una formazione tecnica specializzata e su modelli di accoglienza innovativi. Al centro dell’operazione figura un percorso formativo di alto profilo, sviluppato in sinergia con le università locali, pensato specificamente per studentesse che aspirano a diventare psicologhe, assistenti sociali o educatrici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Nuova rete a Reggio: formazione specialistica contro la violenza Formazione specialistica e competenze per il futuro delle professioni giuridicheLe professioni giuridiche stanno attraversando una fase di profonda trasformazione. Violenza di genere, non più sole contro l'incubo: la "rete" etnea che lotta contro gli abusiNel 2025 sono stati 612 i casi di maltrattamenti in famiglia e 440 gli episodi di atti persecutori nella provincia etnea. Temi più discussi: Perdite sulla rete idrica di Reggio, doppio intervento in via Sant’Ambrogio e via Gorizia; AV Salerno-Reggio Calabria, avanti i lavori: completato lo scavo della galleria Caterina; Terremoti, come funziona il nuovo sistema dell’INGV per monitorare i terremoti in città: sistema già operativo a Messina e Reggio Calabria; Reggio Emilia, interventi urgenti su reti idriche in via Cisalpina e via Terrachini. Dalla consapevolezza all’azione: La Trappola di Venere accende a Reggio Calabria una nuova rete contro la violenzaSi è concluso con un successo oltre le aspettative l’incontro La Trappola di Venere, tenutosi ieri pomeriggio presso la prestigiosa cornice di Villa del Cavaliere a Reggio Calabria. L’evento ha segn ... strettoweb.com Reggio Emilia celebra e ringrazia le associazioni di volontariato del territorioREGGIO EMILIA – In Sala del Tricolore, martedì 31 marzo, la quarta serata dedicata all’accoglienza delle associazioni di volontariato. Queste serate fanno parte di un percorso ideato dal presidente de ... reggionline.com TURISMO, NASCE ASSOTOUREXTRA RIVIERA DEI CEDRI Nuova rete tra imprenditori per rilanciare il turismo locale: focus su ex alberghiero, sinergie territoriali e destagionalizzazione https://www.calabriainchieste.it/2026/04/10/turismo-nasce-assotourextra - facebook.com facebook Lavori di collegamento della nuova rete idrica di via Legnano a #Prato publiacqua.it/1504-lavori-di… #acqua #acquedotto #LavoriPubblici #PNRR x.com