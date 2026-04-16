Domani alle 10:00, nella sala ipogea di palazzo dell’Emiciclo all’Aquila, si terrà un seminario dedicato alla trasparenza dell’informazione pubblica. L’evento riunirà rappresentanti istituzionali e operatori dell’editoria per discutere delle modalità di accesso e divulgazione dei dati pubblici. L’incontro si svolge in un momento di attenzione crescente sul tema della comunicazione trasparente e accessibile ai cittadini.

Domani mattina, alle ore 10:00, la sala ipogea di palazzo dell’Emiciclo all’Aquila ospiterà un seminario cruciale dedicato al futuro dell’informazione pubblica. L’evento vedrà la partecipazione di Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della, che interverrà per offrire la sua prospettiva sulla comunicazione delle massime istituzioni nazionali e sulle sfide legate alla deontologia professionale. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Consiglio regionale dell’Abruzzo, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Il capoluogo abruzzese si trasforma così in un centro di riflessione tecnica e professionale, dove si analizzeranno i meccanismi che regolano il flusso informativo tra potere pubblico e cittadini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - L’Aquila al centro del dibattito: sfida sulla trasparenza pubblica

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