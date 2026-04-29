Il prefetto riceve la Ginnastica Fermo 85 al Palazzo del Governo dopo aver raggiunto il traguardo di 85 punti in Serie A. La società, ormai stabile nel massimo campionato nazionale, rafforza la sua presenza nel territorio provinciale. La visita del rappresentante delle istituzioni segna un momento di riconoscimento per la squadra e il suo ruolo sociale nella comunità.

? Cosa sapere Il prefetto Edoardo D’Alascio riceve la Ginnastica Fermo 85 al Palazzo del Governo.. L'approdo in Serie A consolida il ruolo sociale della società nella provincia fermana.. Questa mattina, presso la sede del Palazzo del Governo a Fermo, il prefetto Edoardo D’Alascio ha accolto i componenti della Ginnastica Fermo 85 per celebrare l’approdo della società alla Serie A, un traguardo che trasforma il successo sportivo in un momento di prestigio per l’intera provincia. L’incontro istituzionale ha la partecipazione di diverse figure chiave: oltre al prefetto, erano presenti il questore Eugenio Ferraro, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e gli atleti protagonisti della scalata, ovvero Carlo Macchini, Mario Macchiati, Simone Speranza, Romeo Santini e Nicolas Giuliani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fermo 85 in Serie A: il traguardo che diventa orgoglio per la città

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