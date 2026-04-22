La Ginnastica Fermo 85 ha ottenuto la promozione in Serie A1 dopo aver vinto l’ultima tappa del Campionato di Serie A2 a Terni. La squadra marchigiana ha concluso la competizione con una prestazione che le ha permesso di salire di categoria. La vittoria ha garantito alla squadra la conquista di un risultato storico, segnando un passo importante nella sua storia.

La Ginnastica Fermo 85 ha sancito la propria ascesa alla massima categoria della disciplina dopo una prestazione dominante a Terni, dove la squadra marchigiana ha conquistato la vittoria nell’ultima tappa del Campionato di Serie A2. Questo successo finale permette al sodalizio fermano di ottenere la promozione in Serie A1, un traguardo storico che vedrà la città protagonista nel nazionale della ginnastica artistica a partire dal 2027. Un percorso di crescita costante tra Modena e Terni. Il raggiungimento dell’obiettivo non è stato un evento isolato, ma il culmine di una stagione caratterizzata da una progressione metodica e dalla capacità di superare i momenti di fragilità fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ginnastica Fermo 85 trionfa a Terni: storica promozione in Serie A1

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