Marcellinara diventa Città | traguardo storico tra i due mari

Il Comune di Marcellinara ha ottenuto ufficialmente il riconoscimento di Città durante una cerimonia presso la Prefettura di Catanzaro. L'evento si è svolto in un contesto formale, alla presenza delle autorità locali e rappresentanti istituzionali. La designazione rappresenta un traguardo storico per il territorio, che ora può fregiarsi di questo nuovo titolo ufficiale.

Il Comune di Marcellinara riceve ufficialmente il titolo di Città durante una cerimonia istituzionale tenutasi presso la Prefettura di Catanzaro. L’atto, sancito dal provvedimento del Presidente della secondo le norme del Testo Unico Enti Locali, celebra un centro strategico dell’istmo calabrese, capace di collegare i versanti ionico e tirrenico attraverso un tessuto produttivo e storico di rilievo. L’istituzione del nuovo status per l’istmo calabrese. Nella sede della Prefettura, alla presenza del Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro e del Prefetto Castrese De Rosa, è avvenuta la consegna formale del riconoscimento che eleva Marcellinara al rango di Città.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marcellinara diventa Città: traguardo storico tra i due mari Pasquetta tra i due mari: percorso suggestivo sui Monti PeloritaniStufi della solita Pasquetta? Lunedì 6 aprile nuova escursione targata Associazione Pfm attraverso uno dei percorsi più celebri dei Monti Peloritani. Leggi anche: Tirreno-Adriatico a Terni: la città si prepara ad accogliere la ‘Due Mari’ con la diretta tv GALLERIA FOTOGRAFICA