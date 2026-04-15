La gonna in raso, caratterizzata da una finitura lucida e morbida, si presenta come un capo molto versatile per la stagione Primavera Estate 2026. È possibile abbinarla a capi essenziali e dettagli di tendenza, creando look che risultano sempre curati e appropriati dall'inizio della giornata fino a sera. La sua natura luminosa e morbida la rende adatta a diverse occasioni, confermandosi tra i capi più rappresentativi della moda attuale.

M orbida, luminosa, incredibilmente versatile: la gonna in raso si conferma uno dei capi chiave della Primavera Estate 2026. Capace di adattarsi con naturalezza a stili e occasioni diverse, oggi più che mai si presta a interpretazioni contemporanee. Ma come abbinare la gonna in raso senza sbagliare? Tra contrasti materici, silhouette fluide e dettagli ricercati, le possibilità sono molteplici e tutte da sperimentare. Ecco cinque outfit di tendenza a cui ispirarsi. Con il cardigan bon ton Meno scontato del maxi girocollo, decisamente più raffinato. Il cardigan corto con bottoni nella Primavera Estate 2026 è l’alleato di stile ideale della gonna midi in raso.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla mattina alla sera, ecco come abbinare la gonna in raso con capi essenziali e dettagli di tendenza per look sempre impeccabili

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