Lo scorso 25 aprile, un uomo è stato fermato dopo aver sparato e ferito due persone. La polizia ha identificato e arrestato il sospettato, che ora si trova in custodia. La vicenda ha suscitato molte reazioni e commenti tra le autorità e i cittadini. Durante un intervento pubblico, un rappresentante ha criticato vari soggetti, attribuendo loro responsabilità dirette nell’accaduto.

La vicenda legata al fermo di Eithan Bondì, accusato di aver aperto il fuoco contro due manifestanti durante le celebrazioni del 25 aprile a Roma, continua a generare reazioni politiche e istituzionali molto forti, intrecciando sicurezza pubblica, tensioni comunitarie e un acceso dibattito sul linguaggio politico. L’episodio si è verificato nei pressi della comunità ebraica della capitale e ha visto l’intervento rapido delle forze dell’ordine, che hanno portato al fermo di un 21enne indicato come responsabile dell’aggressione con una pistola ad aria compressa contro due persone che partecipavano a una manifestazione pubblica. Leggi anche: Terrore in Italia, spara dal balcone e si barrica in casa: “Colpite alcune persone” Le reazioni politiche e le parole di Bonelli.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fermato lo sparatore del 25 aprile, Bonelli attacca tutti: “La colpa è vostra!”

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