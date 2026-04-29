Roma preso lo sparatore del 25 aprile! Ecco chi è

Da tvzap.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato in relazione agli spari di sabato pomeriggio vicino al parco Schuster, dove due persone associate all’Anpi sono state colpite. Le forze dell’ordine hanno portato a termine l’arresto nell’ambito delle indagini avviate subito dopo l’incidente. Le autorità continuano a lavorare per chiarire i motivi e le circostanze dell’episodio.

È stato fermato un 21enne nell’ambito delle indagini sugli spari avvenuti nel pomeriggio di sabato nei pressi del parco Schuster, a Roma, ai danni di due iscritti all’ Anpi. La polizia ritiene che il giovane sia il presunto autore dell’agguato compiuto con una pistola soft air. Le due persone colpite, Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, di 62 e 66 anni, hanno riportato ferite lievi. Secondo quanto emerso finora, il ragazzo avrebbe ammesso le proprie responsabilità. È stato condotto in carcere e resta in attesa dell’udienza di convalida del fermo. Il 21enne si chiamerebbe Etihan Bondi e avrebbe dichiarato di appartenere alla « Brigata Ebraica ».🔗 Leggi su Tvzap.it

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