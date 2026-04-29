Un giovane di 21 anni, appartenente alla comunità ebraica, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver sparato il 25 aprile. Le forze di polizia della Digos sono riuscite a individuare e fermare l'individuo, che era ricercato dopo l'evento. La vicenda ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare. Al momento, sono ancora in corso le indagini per chiarire i dettagli dell'accaduto.

È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio dalla Digos il giovane che, il 25 Aprile scorso, ha sparato contro Rossana Gabrieli e Nicola Fasciano, una coppia di attivisti dell'Anpi, a Roma. L'aggressione è avvenuta nei pressi di parco Schuster ed è stata messa in pratica con una pistola ad aria compressa. Il fermato è un 21enne che sarebbe vicino alla comunità ebraica della Capitale. Il giovane è stato individuato grazie a un fotogramma estrapolato da una delle telecamere di sicurezza della zona che lo avrebbe immortalato pochi istanti dopo gli spari. Dall'immagine, in cui si distinguono chiaramente uno scooter Honda Sh bianco e un casco integrale scuro con segni particolari, gli investigatori sono riusciti a risalire al sospettato e a ricostruire i suoi spostamenti.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Fermato con l'accusa di tentato omicidio chi ha sparato il 25 Aprile: è un 21enne della comunità ebraica

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