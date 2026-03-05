Ferma l' auto e getta i rifiuti tra gli alberi un passante lo vede | multa salatissima

Un automobilista a Rezzato, in via Einaudi, ha fermato la sua auto e gettato rifiuti tra gli alberi. Un passante che ha assistito alla scena ha subito segnalato l’accaduto. La polizia locale è intervenuta e ha multato il conducente con una sanzione salatissima per aver abbandonato i rifiuti lungo la strada.

Un residente, notandolo, ha subito contattato il Comando della Polizia Locale, che è intervenuto prontamente. Gli agenti hanno identificato l’autore dell’abbandono e gli hanno imposto di ripristinare lo stato dei luoghi. Oltre all’ordine di pulizia, l’uomo è stato pesantemente sanzionato. “È necessario che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti – commentano dalla Locale –. È indispensabile diventare dei controllori ambientali, evitando di girarci dall’altra parte quando qualcuno trasforma in discariche a cielo aperto i luoghi nei quali viviamo. Se notate qualcuno nell’atto di abbandonare i rifiuti, denunciatelo tempestivamente. L’omertà favorisce solamente i delinquenti, abili a riversare sugli altri il loro costo sociale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Getta sacchi di rifiuti nel torrente in centro: maxi multa in arrivoIl caso a Calolziocorte dove il responsabile è stato individuato da assessore e polizia locale.

Tra gli alberi dove nessuno ti vede – Fondere favola e orrore nel modo miglioreIl mondo del fumetto e non solo abbonda di storie con animali antropomorfi e molto spesso, dietro un disegno delicato e pulito, si nascondono...

Una selezione di notizie su Ferma l'auto e getta i rifiuti tra gli....

Temi più discussi: Rivoluzione polizze: anche l'auto ferma in box andrà assicurata; Crisi nel Golfo, cosa rischia l’auto se a Hormuz si ferma anche l’alluminio? | Quattroruote.it; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti.

Rivoluzione polizze: anche l'auto ferma in box andrà assicurataSta per essere applicata anche in Italia la direttiva europea che obbliga ad assicurare anche i veicoli inutilizzati. Sono previste poche deroghe: ecco ... avvenire.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 mortiNon si sono fermati a un controllo della Polizia e mentre fuggivano hanno provocato un incidente in cui sono morte tre persone. E' accaduto a Roma, in via Collatina nella zona del Quarticciolo. adnkronos.com

Non si ferma all’alt dei carabinieri e provoca un incidente in Largo Flaiano, feriti lievi. Il giovane alla guida è risultato positivo all’alcoltest. L'articolo: https://www.varesenews.it/2026/03/scontro-in-largo-flaiano-poco-dopo-luna-di-notte-tre-feriti-lievi-trasportati-al- - facebook.com facebook

LIVE - Primavera, #FrosinoneRoma 0-1: Minicangeli ferma #Maccaroni #ASRoma #ASRomaPrimavera x.com