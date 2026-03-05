Mostra agli agenti una finta patente spagnola | denuncia e multa salata

Sabato scorso, a Pasian di Prato, nella frazione di Passons, due cittadini rumeni sono stati fermati a bordo di un'auto con targa spagnola. Durante il controllo, uno dei due ha mostrato agli agenti una patente di guida falsa spagnola. Per questo motivo, sono stati denunciati e multati con una sanzione salata.

Due stranieri sono stati fermati durante un normale controllo stradale a Passons di Pasian di Prato. Sono molti gli italiani sorpresi dalle forze dell'ordine a guidare senza patente: ben uno su dieci Due stranieri di nazionalità rumena sono stati fermati a Pasian di Prato, nella frazione di Passons, sabato scorso, a bordo di un'auto con una targa spagnola. Il conducente, al momento dei controlli di rito da parte della polizia locale, ha esibito una patente di guida falsa, anch'essa spagnola. L'uomo è stato deferito all'autorità giudiziaria per l'uso del documento falso, e in più dovrà pagare una multa di 5mila euro per il reato di guida senza patente.