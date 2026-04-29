Ferentino grande partecipazione all’incontro sulla Messa alla Prova tra giustizia e responsabilità sociale

Oggi a Ferentino si è tenuto un incontro presso l’Ex Mattatoio che ha visto una forte partecipazione sul tema della Messa alla Prova. L’evento ha coinvolto diversi attori del settore penale e sociale, concentrandosi su questo strumento che combina aspetti di giustizia, responsabilità e reinserimento. La discussione ha attirato un pubblico numeroso interessato alle modalità di applicazione e ai risultati di questa misura.

Si è svolto oggi, presso l’Ex Mattatoio di Ferentino, un partecipato incontro dedicato al tema della Messa alla Prova, strumento del sistema penale che unisce giustizia, responsabilizzazione e reinserimento sociale. L’iniziativa, promossa dall’Associazione Stare Insieme, con il patrocinio del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ferentino, Rotary Club Frosinone, partecipazione e dialogo all'incontro "Raccontare il Quirinale"Ospite d'eccezione una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano: la quirinalista del TG3 Rita Cavallo. Giustizia e referendum: grande partecipazione a Casapesenna per il dibattito sulla riformaSi è concluso con un ampio successo di pubblico e un intenso confronto nel merito l’incontro “Informiamoci”, svoltosi sabato 7 marzo presso la sala... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ferentino, la Giustizia incontra la comunità: grande partecipazione all'evento sulla messa alla prova; Pedagnalonga: in migliaia per la 52esima edizione. Tutti i vincitori.