Ferentino Rotary Club Frosinone partecipazione e dialogo all' incontro Raccontare il Quirinale

Ospite d'eccezione una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano: la quirinalista del TG3 Rita Cavallo. Si è svolto venerdì 27 febbraio, alle 19.30, presso l'Hotel Bassetto a Ferentino un partecipato incontro, promosso dal Rotary Club di Frosinone, che ha visto come ospite d'eccezione una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano: la quirinalista del TG3 Rita Cavallo. Con uno stile narrativo appassionante e ricco di aneddoti, la giornalista è stata protagonista di una intensa e coinvolgente relazione dedicata al suo lavoro e al racconto delle dinamiche del Quirinale, accompagnando il pubblico "dietro le quinte" del Palazzo e offrendo uno sguardo privilegiato sull'attività istituzionale del Capo dello Stato e sul ruolo centrale che il Quirinale svolge nell'attività democratica del Paese. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Ferentino, "Raccontare il Quirinale" - incontro con la giornalista del TG3 Rita CavalloIl Rotary Club di Frosinone promuove un incontro di grande interesse che si terrà venerdì 27 febbraio, alle 19.

