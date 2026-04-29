Un gruppo chiamato Kneecap ha deciso di aumentare la propria voce, nonostante le possibilità di mantenere un basso profilo. La loro azione si inserisce in un contesto in cui l’identità collettiva chiamata «Fenian» si propone di mettere in discussione il potere attraverso le proprie manifestazioni pubbliche. La scelta di parlare e di alzare i toni si distingue rispetto a un atteggiamento di silenzio o di moderazione.

Potevano scegliere il silenzio, o almeno abbassare la voce. Invece i Kneecap hanno fatto l’unica cosa che sanno fare: alzarla ancora di più. Fenian, terzo album del trio di Belfast composto da Mo Chara, Móglaí Bap e DJ Próvaí, arriva dopo mesi di pressioni, cancellazioni di concerti e accuse di terrorismo mosse dall’establishment politico britannico, Keir Starmer in testa. Si presenta come una risposta meditata e furiosa insieme, registrata con il produttore Dan Carey nel suo studio nel sud di Londra. Il titolo non è provocazione gratuita: fenian, termine coniato a partire dai guerrieri del folklore irlandese e trasformato in insulto razziale dagli inglesi nei secoli successivi, viene qui riappropriato come identità collettiva di chiunque voglia sfidare il potere.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Fenian», l’identità collettiva che vuole sfidare il potere

Notizie correlate

“Nessuna linea rossa”: ecco l’E6, il supergruppo dell’Unione Europea che vuole sfidare Usa e CinaLe tensioni con gli Stati Uniti e la crescente competizione con la Cina spingono le maggiori economie dell’Unione europea a stringere le fila.

Il valore del ricordo: come le memorie familiari plasmano l’identità collettivaNella provincia di Sassari, tra i silenzi delle chiese e i passi frettolosi delle strade di Thiesi e Ardara, si è spenta una voce che ha accompagnato...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Kneecap, con ‘Fenian’ un ritorno feroce tra lotta politica e hip-hop; Kneecap lancia 'Fenian': hip-hop, identità irlandese e impegno sociale.

Kneecap lancia 'Fenian': hip-hop, identità irlandese e impegno socialeAl centro di ‘Fenian’ vi è un'esplorazione coraggiosa di questioni urgenti e contemporanee. L'album affronta con determinazione temi quali le ingiustizie sociali, la censura e l'esplicito sostegno a c ... it.blastingnews.com

Kneecap, con ‘Fenian’ un ritorno feroce tra lotta politica e hip-hopIl trio hip-hop di Belfast pubblica un album feroce e politico su temi sociali e pro-Palestina. Tour italiano a giugno. adnkronos.com

«Scendete per strada e cantate ‘Bella ciao’». Venerdì uscirà il secondo album dei Kneecap ‘Fenian’, il primo del trio dopo le polemiche e il processo. La politica, Gaza, Kanye West, ma anche il cazzeggio e l’ecstasy che in Irlanda del Nord ha unito cattolici e pr - facebook.com facebook