Nella provincia di Sassari, due persone hanno lasciato un segno importante. Tonino Vargiu, la cui voce ha accompagnato tante generazioni, si è spento tra i suoi cari. Maria Coloru, invece, ha raggiunto i 91 anni, lasciando un’eredità fatta di ricordi e storie di famiglia. La comunità si stringe intorno ai familiari, ricordando il valore delle memorie che uniscono il passato al presente.

Nella provincia di Sassari, tra i silenzi delle chiese e i passi frettolosi delle strade di Thiesi e Ardara, si è spenta una voce che ha accompagnato generazioni: quella di Tonino Vargiu, scomparso all’affetto dei suoi cari, e di Maria Coloru, che ha raggiunto la veneranda età di 91 anni. I necrologi pubblicati il 3 febbraio 2026 non sono solo annunci di fine, ma racconti di vite vissute, di legami tessuti nel quotidiano, di memorie che si trasformano in eredità. Ogni nome, ogni luogo, ogni ora stabilita per i funerali – dalle 10:30 nella parrocchia di Santa Vittoria a Thiesi, alle 15:30 nella basilica di Nostra Signora del Regno ad Ardara – è un segno tangibile di un’identità che si rinnova non solo nella morte, ma nel ricordo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Il valore del ricordo: come le memorie familiari plasmano l’identità collettiva

Approfondimenti su Thiesi Ardara

Il centro di molte città italiane si prepara a cambiare volto, ma non tutti sono d’accordo sui piani in cantiere.

L'evento “Caregiver: un valore per la comunità”, organizzato dalla sezione di Forlì dell'associazione Salute Donna, si terrà sabato 24 gennaio alle 11 presso l'ex asilo Santarelli.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Thiesi Ardara

Argomenti discussi: 27 gennaio, Giorno della Memoria: il valore del ricordo per costruire un futuro consapevole; Casarsa per il 27 gennaio: Riflettiamo il valore dei Giorni della Memoria e del Ricordo; Giornata della Memoria, dal ricordo all'impegno. Una ricorrenza di cui riconfermare pienamente valore e attualità; Foibe: il valore del ricordo, il 3 febbraio incontro alla Fondazione Tatarella con il senatore Roberto Menia.

Foibe: il valore del ricordo, il 3 febbraio incontro alla Fondazione Tatarella con il senatore Roberto MeniaUn momento di approfondimento storico e di riflessione civile per riaffermare il valore della memoria e della verità storica. statoquotidiano.it

Un cammino tra storia, memoria e riconciliazione per il Giorno del RicordoUn ricco programma di iniziative istituzionali, mostre e convegni per onorare le vittime delle foibe e l'esodo giuliano-dalmata attraverso il dialogo tra Italia e Slovenia ... veronasera.it

Sono addolorata per la scomparsa prematura di Rosaria Luchetta, moglie del già vicesindaco di San Giovanni in Fiore Luigi Scarcelli. Fummo compagne di scuola. Perdiamo una donna di grande umanità e valore, che ricordo con affetto, stima e commozione. - facebook.com facebook