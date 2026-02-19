Nessuna linea rossa | ecco l’E6 il supergruppo dell’Unione Europea che vuole sfidare Usa e Cina

L’Unione Europea ha deciso di creare il nuovo supergruppo E6 a causa della crescente competizione con gli Stati Uniti e le tensioni con la Cina. Il progetto mira a rafforzare le collaborazioni tra le sue nazioni più potenti, puntando a ridurre la dipendenza da Washington e Pechino. La proposta prevede una maggiore condivisione di tecnologie e risorse strategiche. Bruxelles vuole presentare l’iniziativa come un modo per difendere gli interessi europei in un mondo sempre più polarizzato. Il gruppo si prepara a intraprendere azioni concrete nei prossimi mesi.

Le tensioni con gli Stati Uniti e la crescente competizione con la Cina spingono le maggiori economie dell' Unione europea a stringere le fila. A Bruxelles prende forma l' E6, un gruppo informale che riunisce Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Polonia con l'obiettivo dichiarato di accelerare la riforma del mercato finanziario europeo e superare gli stalli politici che negli ultimi anni hanno rallentato l'integrazione. A raccontare la genesi dell'iniziativa è il ministro dell'Economia spagnolo Carlos Cuerpo, che in un'intervista a Politico ha indicato nelle recenti mosse del presidente americano Donald Trump – comprese le minacce di annettere la Groenlandia – il "momento di svolta" che ha convinto i sei Paesi a fare fronte comune.