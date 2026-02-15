Sofia Goggia chiude decima a 25 centesimi da una medaglia | altro oro per una fantastica Federica Brignone
Sofia Goggia si ferma al decimo posto ai Giochi di Milano Cortina 2026, a soli 25 centesimi dal podio, dopo aver dominato la prima manche. La causa di questa posizione è una piccola sbavatura nella seconda discesa, che le ha fatto perdere il tempo necessario per salire sul podio. Nel frattempo, Federica Brignone conquista il suo secondo oro olimpico, portando a casa una vittoria emozionante e dimostrando ancora una volta la sua grande abilità in gigante.
Peccato. Decima, a 25 centesimi da una medaglia che dopo la prima manche le apparteneva. Sofia Goggia chiude fuori dal podio la gara del gigante olimpico femminile vinto da una meravigliosa Federica Brignone, alla seconda medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella leggenda. Tre azzurre in top 10: oltre alla Tigre, vincitrice, e a Sofia, l’ Italia ha è andata vicina a un’altra impresa anche con Lara Della Mea. La friulana è finita a soli cinque centesimi dalla svedese Hector e dalla norvegese Stjernesund, entrambe medaglia d’argento ex-aequo. Sul tracciato disegnato dall’allenatrice di Mikaela Shiffrin (oggi fuori dalle prime dieci posizioni, ndr), la norvegese Karin Harjo, Goggia è stabile sugli sci e trova il ritmo giusto.🔗 Leggi su Bergamonews.it
Brignone da impazzire, vince la seconda medaglia d'oro trionfando nel gigante: l'inchino delle avversarie. Goggia decima
Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta.
Sofia Goggia, bronzo in discesa libera: vince l'americana Johnson, caduta choc per Lindsey Vonn. Decima Federica Brignone
Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Cortina, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo le vittorie di PyeongChang e Pechino.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi, Goggia bronzo nella discesa: Sono un po’ dispiaciuta. Brignone chiude decima; Milano-Cortina, bronzo per Sofia Goggia: terzo podio consecutivo ai Giochi. Sesta Pirovano, decima Brignone; Cortina, discesa libera femminile: Sofia Goggia conquista il bronzo. Incidente per Lindsey Vonn; Sofia Goggia e le altre: una disfatta tricolore. Ma siamo una squadra.
Sofia Goggia ci prova ma manca il podio per 25 centesimi. Nel gigante femminile altra impresa di BrignoneLa 33enne di Astino finisce decima a 25 centesimi dopo aver chiuso al terzo posto la prima manche. Altro trionfo per Federica, sempre più nella leggenda ... bergamonews.it
Sofia Goggia: Non posso non essere contenta. Ci sono 8 posizioni in 25 centesimi, non era sempliceSofia Goggia si è classificata decima nel gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, chiudendo a 087 dalla ... oasport.it
Federica ha dominato sia la prima sia la seconda manche nello slalom. Ottimo quarto posto per Lara De Mea. Sofia Goggia conclude al decimo posto https://www.varesenews.it/2026/02/federica-brignone-concede-il-bis-e-domina-anche-in-gigante/2489041/ facebook
MAGNIFICA ITALIA A CORTINA Nonostante il pettorale numero 14 e la pista leggermente segnata, Federica Brignone spacca definitivamente la prima manche con una prova impressionante Sofia Goggia in zona medaglie, volando dal terzo settore e x.com