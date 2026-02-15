Sofia Goggia chiude decima a 25 centesimi da una medaglia | altro oro per una fantastica Federica Brignone

Sofia Goggia si ferma al decimo posto ai Giochi di Milano Cortina 2026, a soli 25 centesimi dal podio, dopo aver dominato la prima manche. La causa di questa posizione è una piccola sbavatura nella seconda discesa, che le ha fatto perdere il tempo necessario per salire sul podio. Nel frattempo, Federica Brignone conquista il suo secondo oro olimpico, portando a casa una vittoria emozionante e dimostrando ancora una volta la sua grande abilità in gigante.

Peccato. Decima, a 25 centesimi da una medaglia che dopo la prima manche le apparteneva. Sofia Goggia chiude fuori dal podio la gara del gigante olimpico femminile vinto da una meravigliosa Federica Brignone, alla seconda medaglia d’oro ai Giochi di Milano Cortina 2026. Nella leggenda. Tre azzurre in top 10: oltre alla Tigre, vincitrice, e a Sofia, l’ Italia ha è andata vicina a un’altra impresa anche con Lara Della Mea. La friulana è finita a soli cinque centesimi dalla svedese Hector e dalla norvegese Stjernesund, entrambe medaglia d’argento ex-aequo. Sul tracciato disegnato dall’allenatrice di Mikaela Shiffrin (oggi fuori dalle prime dieci posizioni, ndr), la norvegese Karin Harjo, Goggia è stabile sugli sci e trova il ritmo giusto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Federica Brignone ha conquistato la sua seconda medaglia d’oro nel gigante, sorprendendo tutte con una prestazione impeccabile e lasciando le avversarie a bocca aperta.

Sofia Goggia conquista il bronzo nella discesa di Cortina, portando a casa un’altra medaglia olimpica dopo le vittorie di PyeongChang e Pechino.

