Federcepicostruzioni Lombardi | Cantieri lumaca urge una svolta amministrativa

In Italia, i cantieri edili incontrano ritardi che rallentano le attività di costruzione e ristrutturazione. Federcepicostruzioni segnala che molte opere pubbliche e private stanno procedendo lentamente, con tempi di realizzazione più lunghi del previsto. La situazione richiede interventi amministrativi per accelerare le procedure e ridurre le lungaggini burocratiche, al fine di completare più rapidamente i lavori previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’Italia corre sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma il passo non è uniforme. Se i dati nazionali raccontano un Paese tra i più avanzati in Europa, è nei territori che emergono con maggiore evidenza ritardi, criticità e difficoltà operative che rischiano di compromettere la piena attuazione degli investimenti. Secondo l’analisi del Centro Studi di Federcepicostruzioni, basata sui dati ufficiali di monitoraggio del PNRR, l’Italia ha raggiunto il 63,7% dei traguardi e degli obiettivi previsti, superando la media europea ferma al 54,5%. Anche sul fronte finanziario il quadro appare solido: sono già stati erogati 153,2 miliardi di euro, pari al 78,8% delle risorse complessive, su una dotazione totale di 194,4 miliardi.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Buche come crateri e asfalto divelto, urge intervento sulla Accadia-Deliceto: "Urge un intervento"Il manto stradale si presenta estremamente deteriorato, disseminato di buche, con estese fessurazioni, priva di una segnaletica adeguata. Un "patentino" per usare lo smartphone: la svolta della Regione per i giovani lombardiUn patentino digitale per l'uso responsabile di internet (compresi i social network) e in generale degli smartphone, con l'obiettivo di contrastare... Altri aggiornamenti Cantieri lumaca, Salis licenzia i costruttori della metropolitanaBrin-Canepari fermo a metà dei lavori, Brignole-Martinez al 10%: i cantieri lumaca della metro di Genova spingono il Comune ad avviare la procedura di rescissione del contratto per i pesanti ritardi ... genova.repubblica.it FederCepi Costruzioni: No alla sospensione dei cantieri. E’ intollerabileNon piace a FederCepi Costruzioni la richiesta avanzata dall’Ance di sospendere i cantieri, non potendo conciliare la prosecuzione dei lavori con le disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm. Sorprende ... affaritaliani.it