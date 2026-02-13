Borse miste tra earning season dati USA e Federal Reserve

La Federal Reserve ha fatto salire la tensione sui mercati azionari italiani e europei, dopo la pubblicazione dei dati sull’occupazione negli Stati Uniti. La decisione della banca centrale americana di mantenere i tassi invariati ha alimentato le paure di un rallentamento economico globale. Gli investitori seguono con attenzione anche le trimestrali delle grandi aziende, che mostrano segnali contrastanti. La settimana si presenta quindi divisa, tra attese di nuovi stimoli e incertezze sui prossimi sviluppi.

Settimana a due velocità per le principali borse europee, con gli occhi degli investitori puntati sulla Federal Reserve, dopo il rapporto sull'occupazione degli Stati Uniti. A gennaio, le buste paga del settore non agricolo sono aumentate di 130mila unità, ben oltre le 70mila attese: la sorprendente crescita dei posti di lavoro, unita al calo della disoccupazione, ha ridotto la probabilità che la banca centrale americana torni ad abbassare i tassi nel breve termine. Intanto, osservati speciali continuano a essere i titoli tecnologici, con gli investitori preoccupati che le spese sostenute dalle Big Tech per l'intelligenza artificiale siano eccessivi e non in grado di generare i ritorni attesi.