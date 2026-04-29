Fed via libera a Warsh | scontro tra fazioni per i tassi d’interesse
La Commissione bancaria del Senato ha approvato la nomina di Kevin Warsh alla guida della Federal Reserve. La decisione segna una vittoria per una delle fazioni coinvolte nel dibattito sui tassi di interesse, aprendo la strada alla sua conferma definitiva. La nomina arriva in un momento di crescente attenzione sui futuri orientamenti della politica monetaria negli Stati Uniti.
? Cosa sapere La Commissione bancaria del Senato approva la nomina di Kevin Warsh alla guida della Fed.. Il nuovo presidente dovrà gestire il FOMC tra inflazione al 3,2% e tassi d'interesse.. La Commissione bancaria del Senato si prepara oggi ad approvare la nomina di Kevin Warsh, aprendo la strada alla sua guida della banca centrale statunitense prevista per maggio dopo la chiusura delle indagini penali su Powell. Il percorso che porterà il nuovo vertice della Fed a assumere le sue funzioni è stato sbloccato dalla risoluzione dei procedimenti giudiziari riguardanti l’ex presidente, un evento che permette ora al Congresso di formalizzare il passaggio di consegne.🔗 Leggi su Ameve.eu
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