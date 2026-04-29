La Premier League celebra uno dei suoi veterani più amati. Danny Welbeck riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS da 92 OVR che promette di essere una delle punte più complete del gioco. Forza, tecnica e un piede debole perfetto: ecco come sbloccarlo. Le ore 19:00 regalano una perla ai tifosi del Brighton e agli amanti della Premier League. Danny Welbeck entra nel Team of the Season con una carta che rende giustizia alla sua incredibile intelligenza tattica e alla sua fisicità. Con un 5 stelle Piede Debole, Welbeck non è più solo un attaccante di manovra, ma un cecchino implacabile capace di concludere con precisione chirurgica da qualsiasi posizione.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, IL RITORNO DI “DAT GUY”: WELBECK TOTS MO È UNA MACCHINA DA GOL

Notizie correlate

FC 26, IL NUOVO TESORO ARGENTO: COME SBLOCCARE KROUPI MO TOTSNon fatevi ingannare dal colore della carta: Eli Junior Kroupi riceve una versione Menzioni d’Onore TOTS Argento che è una vera “mina vagante”.

FC 26, FRECCIA SCOZZESE: COME SBLOCCARE HANSON MO TOTS “GRATIS”Il Team of the Season si allarga: EA Sports rilascia l’obiettivo dedicato a Kirsty Hanson.