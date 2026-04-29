FC 26 IL MOMENTO DELLA VERITÀ | ARRIVA IL PLAYER PICK TOTS SETTIMANA 2!

EA Sports ha annunciato il lancio del Player Pick TOTS dedicato alla Settimana 2, che sarà disponibile per tutta la settimana. L’evento permette ai giocatori di ottenere calciatori di alto livello provenienti dalla Premier League, dalla Women's Super League e dall’EFL. La selezione rappresenta un’opportunità per completare la rosa con alcuni dei protagonisti più ricercati del momento. La promozione sarà accessibile fino alla fine della settimana.

La caccia ai big della Premier League entra nel vivo. EA Sports rilascia il Player Pick TOTS 1 di 3 dedicato alla Settimana 2: un’occasione d’oro per trovare i fuoriclasse di PL, BWSL ed EFL. Vale la pena svuotare il club? Ecco la guida completa. Le ore 19:00 portano il brivido della scelta: il Player Pick TOTS della Settimana 2 è ufficialmente disponibile. Questa volta il pool di giocatori è ristretto alle leghe più desiderate del momento: la Premier League, la BWSL (il massimo campionato femminile inglese) e la EFL. Se sognate un top player per la vostra rosa, questo è il momento di tentare la fortuna. Cosa puoi trovare? Il Pool dei desideri.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26, IL MOMENTO DELLA VERITÀ: ARRIVA IL PLAYER PICK TOTS SETTIMANA 2! Notizie correlate Speciale Upgrade TOTS: Serie A Garantito e Player Pick Settimana 1!Due strade diverse, un unico obiettivo: trovare le carte blu più forti del gioco. FC 26 1 of 3 88+ Campaign Mix Player PickÈ tornato uno dei “Gamble SBC” più interessanti per chi vuole rinfrescare la rosa con giocatori delle promo passate. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Pisa SC Esports pronto le Finals della eSerie A Goleador 2026. FC 26, IL MOMENTO DELLA VERITÀ: ARRIVA IL PLAYER PICK TOTS SETTIMANA 2!La caccia ai big della Premier League entra nel vivo. EA Sports rilascia il Player Pick TOTS 1 di 3 dedicato alla Settimana 2: un'occasione d'oro per trovare ... imiglioridififa.com EA Sports FC 26, la recensione: il nuovo gioco di calcio è un buon compromesso tra tecnica e slancioCome ogni maledetto autunno. Anche quest’anno – complice la ripresa dei diversi campionati di calcio in tutto il mondo – Electronic Arts si prepara a scaldare i pollici di tutti gli appassionati del ... corriere.it