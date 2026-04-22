Speciale Upgrade TOTS | Serie A Garantito e Player Pick Settimana 1!

È arrivato lo speciale Upgrade TOTS, con due diverse opzioni per ottenere le carte blu più forti del gioco. La prima riguarda la modalità Serie A Garantito, mentre la seconda offre il Player Pick della prima settimana. Entrambe le strade permettono di cercare le carte più ambite, ma presentano differenze nelle modalità di ottenimento e nelle possibilità di successo. Ecco come funzionano e quale potrebbe essere più conveniente per i giocatori.

Due strade diverse, un unico obiettivo: trovare le carte blu più forti del gioco. Ecco come funzionano e quale conviene puntare. 1. Serie A TOTS Upgrade (Il Garantito). Questa è la sfida che tutti stavano aspettando. Ti garantisce un giocatore del TOTS Serie A (Non scambiabile). È il momento di tentare la fortuna per trovare i vari Lautaro, Dybala o Theo Hernández. Requisiti: Rosa 87: Valutazione min. 87.. Rosa 87 (TOTWTOTS): Valutazione min. 87 + 1 TOTW o TOTS.. Rosa 88: Valutazione min. 88. Verdetto: Non ripetibile. È il “one shot” della settimana: costa meno del Pick, ma il pool è limitato solo al campionato italiano.. 2. 1 di 3 Player Pick TOTS Settimana 1.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - Speciale Upgrade TOTS: Serie A Garantito e Player Pick Settimana 1! Notizie correlate SBC Upgrade 84+ x6: La via più veloce per trovare un TOTS!Questa sfida è progettata per massimizzare le tue chance di trovare i migliori giocatori di un determinato campionato (attualmente Serie A e MLS). FC 26 1 of 3 88+ Campaign Mix Player PickÈ tornato uno dei “Gamble SBC” più interessanti per chi vuole rinfrescare la rosa con giocatori delle promo passate. Tutti gli aggiornamenti Si parla di: SBC Upgrade 84+ x6: La via più veloce per trovare un TOTS!; SBC Upgrade 84+ x6 | La via più veloce per trovare un TOTS!.