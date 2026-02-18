FC 26 1 of 3 88+ Campaign Mix Player Pick

La campagna “88+ Campaign Mix Player Pick” ha riaperto le porte ai giocatori, attirando gli appassionati di FIFA. Questa iniziativa permette di ottenere un giocatore con valutazione di almeno 88, scegliendo tra diverse opzioni. Chi ha già partecipato segnala che è possibile trovare carte rare e di alto livello, utili per rinforzare la rosa senza spendere troppi crediti. La possibilità di ottenere giocatori delle promo passate rende questa sfida ancora più allettante. Molti utenti stanno già condividendo le prime vittorie sui social.

È tornato uno dei "Gamble SBC" più interessanti per chi vuole rinfrescare la rosa con giocatori delle promo passate. Questa sfida ti permette di scegliere un giocatore tra tre opzioni, tutti con una valutazione minima di 88 OVR. Cosa puoi trovare?. Il pacchetto include una selezione di oggetti giocatore (non Icone né Eroi) provenienti dalle campagne più importanti viste finora su FC 26: Thunderstruck, Joga Bonito, Unbreakables, Winter Wildcards o Time Warp Player Item Dettaglio delle 3 Sfide. Per ottenere il Player Pick dovrai completare tre rose con un costo totale bilanciato verso l'alto: 1 – Rosa 85 Requisito: Min.