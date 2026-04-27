Matrioska Labstore torna con un’edizione speciale | due giorni tra artigianato design e live painting

A Rimini, durante il ponte del primo maggio, torna l'edizione speciale del festival “Matrioska Labstore” dedicato all'artigianato e al design. La manifestazione si svolgerà in due giorni e includerà anche sessioni di live painting. L'evento celebra gli 80 anni di attività del Ceis, coinvolgendo la comunità locale in un appuntamento che unisce creatività e tradizione.

Un'edizione speciale del festival dell'artigianato “Matrioska Labstore” sarà protagonista a Rimini del ponte festivo del primo maggio per festeggiare gli 80 anni di comunità, meraviglia, educazione, cultura, pace, speranza del Ceis. Quest'anno, a rigenerare gli spazi del Ceis è la filosofia della.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Un percorso immersivo tra arte, design e artigianato: torna UniqueSabato 11 e domenica 12 aprile torna Unique, l’evento dedicato all’artigianato contemporaneo e alla creatività indipendente. Fendi Design Prize, ecco il vincitore della prima edizione del premio che celebra il design e l'artigianatoAd annunciare il nome del trionfatore col suo progetto Via e quelli dei finalisti è stata la stessa casa di moda romana in occasione di un evento...