Farmaci ai pazienti psichiatrici scontro tra Romizi e l’Usl Umbria 1 | Servizi ridotti L’Azienda | Solo maggiori controlli

Nella regione Umbria, si è acceso un confronto tra il sindaco di una città e l’azienda sanitaria locale riguardo alla distribuzione dei farmaci di fascia C ai pazienti dei centri di salute mentale. Il primo denuncia una riduzione dei servizi, mentre l’azienda risponde che si tratta di un incremento dei controlli necessari. La disputa riguarda in particolare le modalità di gestione e le variazioni nell’erogazione di queste terapie.