Farmaci ai pazienti psichiatrici scontro tra Romizi e l’Usl Umbria 1 | Servizi ridotti L’Azienda | Solo maggiori controlli
Nella regione Umbria, si è acceso un confronto tra il sindaco di una città e l’azienda sanitaria locale riguardo alla distribuzione dei farmaci di fascia C ai pazienti dei centri di salute mentale. Il primo denuncia una riduzione dei servizi, mentre l’azienda risponde che si tratta di un incremento dei controlli necessari. La disputa riguarda in particolare le modalità di gestione e le variazioni nell’erogazione di queste terapie.
Nuovo fronte di scontro sulla sanità umbra. Stavolta al centro della polemica finisce la gestione dei farmaci di fascia C per i pazienti in carico ai Centri di salute mentale dell’Usl Umbria 1.Il consigliere regionale Andrea Romizi, raccogliendo segnalazioni da più fonti, denuncia quella che.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie correlate
Usl Umbria 1, infermieri sottratti ai malati per portare le auto in officina: il sindacato annuncia azioni legaliA fronte della carenza di personale infermieristico, professionisti dell'assistenza domiciliare integrata vengono sottratti ai pazienti fragili per...
Ricette “ristampate” e liste d’attesa: la procedura dell’Usl Umbria 1 tra sicurezza del paziente e trasparenzaRisposta al consigliere regionale Giambartolomei: "Attivata una procedura di revisione con i medici di famiglia per verificare l’attualità delle...
Tutti gli aggiornamenti
Farmaci ai pazienti psichiatrici, scontro tra Romizi e l’Usl Umbria 1: Servizi ridotti. L’Azienda: Solo maggiori controlliIl consigliere regionale annuncia un’interrogazione: Rischio abbandono delle cure. La replica: Nessun taglio, solo rispetto delle norme per tutelare i fragili ... perugiatoday.it
Umbria. Farmacie, operativa la convenzione su distribuzione farmaci ospedalieriLa convenzione riguarda circa 150 farmaci, in particolare anticoagulanti, che in passato i pazienti potevano ritirare soltanto nelle farmacie ospedaliere e che ora sono invece disponibili anche presso ... quotidianosanita.it