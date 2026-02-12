Ricette ristampate e liste d’attesa | la procedura dell’Usl Umbria 1 tra sicurezza del paziente e trasparenza

L’Usl Umbria 1 si trova a dover fare chiarezza sulle ricette “ristampate” e sulle liste d’attesa. In una nota ufficiale, l’azienda precisa che queste procedure non nascondono alterazioni di dati o tentativi di eliminare i tempi di attesa. Si tratta di pratiche che mirano a rispettare criteri di correttezza amministrativa e a garantire la sicurezza dei pazienti. La priorità resta la tutela della salute e la trasparenza nel rispetto delle regole.

Risposta al consigliere regionale Giambartolomei: "Attivata una procedura di revisione con i medici di famiglia per verificare l'attualità delle prestazioni richieste" In riferimento a quanto riportato, si precisa che le attività richiamate non hanno alcuna finalità di alterazione dei dati o di "cancellazione" delle liste d'attesa, ma rispondono a criteri di correttezza amministrativa, appropriatezza prescrittiva e salvaguardia clinica dei pazienti. Così inizia una nota dell'Usl Umbria 1 in merito all'annunciata interrogazione del consigliere regionale Matteo Giambartolomei sulle ricette ristampate.

