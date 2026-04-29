Faretti non funzionanti davanti alla Chiesa di Santa Trofimena | la segnalazione di un cittadino

Un cittadino ha segnalato tre faretti spenti all’ingresso della Chiesa di Santa Trofimena, situata in Via Portacatena a Salerno. I faretti sono posizionati a terra e risultano non funzionanti. La comunicazione è stata inviata a Edison, la società incaricata della manutenzione dell’illuminazione pubblica nella zona. La segnalazione riguarda esclusivamente i faretti davanti alla chiesa, senza menzionare altri punti luce o problemi correlati.

Tre faretti a terra non funzionanti all'ingresso della Chiesa di Santa Trofimena, in Via Portacatena a Salerno: è quanto segnala un cittadino in una nuova comunicazione indirizzata a Edison, concessionaria della manutenzione della pubblica illuminazione. Si tratta di un secondo sollecito, visto.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Fari rotti alla Chiesa dell'Annunziata a Salerno: la segnalazione di un cittadinoQuattro o cinque fari che punteggiano il sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata di Salerno, per creare l'illuminazione artistica della... Denuncia per spaccio nel quartiere Santa Rita grazie alla segnalazione anonima di un cittadinoLa segnalazione anonima di un cittadino fa scattare l'intervento della polizia nel quartiere Santa Rita, a Lanciano.