Denuncia per spaccio nel quartiere Santa Rita grazie alla segnalazione anonima di un cittadino

Una segnalazione anonima di un cittadino ha portato alla polizia l’intervento nel quartiere Santa Rita di Lanciano, dove si sospetta attività di spaccio. Le autorità hanno effettuato verifiche e controlli sul luogo, senza ancora comunicare eventuali sviluppi o risultati delle operazioni. La vicenda riguarda un’azione volta a contrastare il fenomeno nel quartiere.

La segnalazione anonima di un cittadino fa scattare l'intervento della polizia nel quartiere Santa Rita, a Lanciano. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Lanciano hanno denunciato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente.L'attività, svolta nella serata.