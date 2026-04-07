Fari rotti alla Chiesa dell' Annunziata a Salerno | la segnalazione di un cittadino

Un cittadino ha segnalato che quattro o cinque fari posti sul sagrato della Chiesa dell'Annunziata a Salerno sono da tempo rotti. Questi fari sono stati installati per illuminare artisticamente la facciata della chiesa. La situazione è stata portata alla attenzione delle autorità competenti, che potrebbero intervenire per risolvere il problema. La rottura dei fari riguarda un'area pubblica frequentata da visitatori e fedeli.

Quattro o cinque fari che punteggiano il sagrato della Chiesa della Santissima Annunziata di Salerno, per creare l'illuminazione artistica della facciata, sono da molto tempo rotti. A segnalarlo alla nostra redazione è un cittadino, che confida in un pronto intervento da parte degli addetti alla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Catania, arrestato un ladro d’auto grazie alla pronta segnalazione di un cittadinoABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento rapido della Polizia di Stato La Polizia di Stato di Catania ha arrestato un giovane di 27 anni ritenuto... Denuncia per spaccio nel quartiere Santa Rita grazie alla segnalazione anonima di un cittadinoLa segnalazione anonima di un cittadino fa scattare l'intervento della polizia nel quartiere Santa Rita, a Lanciano.